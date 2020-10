SAVARD, Noëlla



Au CHUL, le 2 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Noëlla Savard, fille de feu Albert Savard et de feu Alida Lapointe. Native de Forestville, elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne, Andrée (Marjolain Boucher), Mario (Véronique Gilles); ses sept petits-enfants : François, Isabelle, Marie, Frédéric, Pierre-Luc, Marc-Antoine et Charles, ses huit arrière-petits-enfants, son frère Christian, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre sa mère adorée, son père, ses frères et sa sœur. Merci maman pour toutes ces belles années ! La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent 3e quartier pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Un merci particulier à Nathalie pour son amour et dévouement envers chaque résident. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 www.societealzheirmerdequebec.com