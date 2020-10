POPOVICH, Stevo



M. Popovich était ingénieur forestier pour le Gouvernement Fédéral depuis 1966 jusqu'à sa retraite.Au Centre d'hébergement du Boisé, le 26 septembre 2020, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé monsieur Stevo Popovich, époux de madame Charlotte Pelletier, fils de feu dame Carmela Visagio et de feu monsieur Joan Popovich. Natif de Monténégro, il demeurait à Québec depuis 56 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Charlotte Pelletier; ses belles-sœurs: Madeleine Rocquigny (feu Jacques Pelletier) et Pierrette Duhaime (feu Louis-Marie Pelletier) ainsi que des neveux et nièces au Québec, en Monténégro et au Brésil. Remerciements au personnel du Centre d'Hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués et dévouement envers M. Popovich. Mille fois merci. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de La Tuque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, Qc Tél: 418 687-6635 Courriel: info@noeldubonheur.com Site web: www.noeldubonheur.com.