DUBOIS, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Serge Dubois, époux de feu (Nicole Simard) et fils de feu André Dubois et de feu Colette Paré.Il laisse dans le deuil son fils Samuel Dubois (Valérie Bolduc); ses trois petits-enfants: Léa, Jacob et Raphaël; son frère Alain (Lucie Forcier); ses sœurs: Sylvie (Claude Papillon) et Danielle (André Moreau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aude 9h à 11h,Les cendres seront déposées en columbarium au cimetière Notre-Dame de Belmont en toute intimité. La famille tient à remercier les membres de la famille Dubois pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation les Gédéons. https://gideons.ca/francais/give-today