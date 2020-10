RIOUX, Denise Nolin



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 10 septembre 2020, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédée madame Denise Nolin, épouse de feu monsieur Georges Rioux, fille de feu monsieur Rolland Nolin et de feu madame Yvonne Marceau (feu Origène Beaubien). Elle demeurait à Lévis.Elle était la sœur de feu Yves Nolin. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: Esther Poiré, Ginette Leblond (feu Jean-Claude Beaubien), Françoise Rioux (feu Jean-Claude Samson), Ghislaine Rioux (Gaétan Lemieux), Réal Rioux (Louise Boutet), feu Raymond Rioux (Louise Lejeune) et feu Madeleine Rioux (feu Marcel Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, téléphone: 418 833-3414, site web: www.castjoseph.com.