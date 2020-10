BOUCHER, Micheline



À la Résidence Les Jardins du Manoir, le 29 septembre 2020, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédée madame Micheline Boucher, fille de feu madame Germaine Baron et de feu monsieur Adrien Boucher. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères : feu Claude, feu Roger et feu Jean; ses sœurs: Monique (Gilles Caron), Ghislaine (Guy Bouchard) ; ses neveux et nièces : François, Bruno et Nadine Boucher, Sylvain Caron, Isabelle et Julie Bouchard, ainsi que nombreux cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier la Directrice Ianik Laberge et le personnel de la Résidence Les Jardins du Manoir pour les bons soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com.