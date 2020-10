GAULIN, Jean-Louis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Louis Gaulin, survenu à Québec le 19 avril 2020. Il était le fils de feu Lucienne Lapierre et de feu Davila Gaulin. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres de M. Gaulin se fera tout de suite après. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Lyne Gagnon) et Hélène; son petit-fils William; ses frères et sœurs: Berthier, Céline (Gilles Delude), Pierrette (feu Raymond Sirois), Ginette (Gérard Lévesque), Donald et Jean-Paul (Lucie Fortier); la mère de ses enfants Éloïse Poirier; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses proches décédés avant lui: sa fille Manon, son frère Luc et ses sœurs: Gisèle et Dolorès. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all