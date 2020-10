RYAN, David G.



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de David G. Ryan, survenu à l'Hôpital général de Montréal le 28 septembre 2020 à l'âge de 82 ans et 9 mois.Le professeur David G. Ryan était d'abord et avant tout un élève exceptionnel à l'école primaire et secondaire St Patrick de Québec. Il a poursuivi ses études avec brio à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, où il a obtenu un baccalauréat en sciences et une maîtrise en génie physique. Il a ensuite poursuivi ses études et obtenu un doctorat de l'Université de Birmingham, en Angleterre. Au cours de cette étape de son parcours, il a remporté de nombreux prix prestigieux, dont la Médaille du Gouverneur général et certaines des plus importantes bourses d'études au Canada. Il est ensuite revenu en Amérique du Nord pour enseigner la physique à l'Université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, s'établissant ensuite comme professeur de physique à l'Université McGill à Montréal. Au cours de ses années à Cornell et à McGill, il a également poursuivi des études sur les particules dans diverses installations de recherche aux États-Unis et au Canada. David était aussi un fervent sportif. À l'école secondaire, il jouait au baseball et au curling. Pendant son séjour en Angleterre, il est devenu un marin accompli alors qu'il faisait partie de l'équipage du champion britannique qui a piloté leur voilier biplace dans plusieurs régates. De retour au Canada, il a joué au curling pendant de nombreuses années dans le circuit de curling de la région de Montréal, et faisait des sorties occasionnelles en voilier la fin de semaine. Même s'il était connu comme une personne tranquille, David aimait être avec les gens et, pour lui, c'était un plaisir d'assister à des sorties en famille. Il a aussi été très généreux et a appuyé de nombreux projets communautaires. On se souviendra de lui pour sa gentillesse, pour sa détermination à transmettre l'éducation de façon compréhensible, pour sa grande générosité, pour sa grande humilité et aussi pour son rire communicatif. David rentre maintenant chez lui pour rejoindre le Seigneur, où il sera également accueilli par ses parents, Marguerite Mill et William John Ryan, ainsi que par ses frères, William (Bill) (feu Barbara Robertson, la mère de ses enfants), Robert (Bob) et sa chère sœur, Joan. Il laisse dans le deuil son frère Peter (Carol Ann Ross), ses sœurs, Louise (Paolo Cusan) et Marie (Ralph Tesson) et leur défunte mère (Pauline Bois), Patricia Whyte (Robert Ryan) et de nombreux cousins, nièces et neveux. Il laisse aussi dans le deuil ses amis du curling de Montréal, ses collègues enseignants, de nombreux étudiants qui ont suivi ses cours, et une amie très spéciale, Ann Frezell.Vous pouvez faire un don, à la mémoire de David, à " L'Arche l'Étoile ", 218, rue St-Sauveur, Québec (Qc) G1N 4S1, un merveilleux organisme qui a pris soin de notre sœur, Joan, pendant de nombreuses années.