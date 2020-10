TESSIER, Sœur Marie-Claire

S.C.S.L.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 26 septembre 2020, est décédée soeur Marie-Claire Tessier (en religion soeur Saint-Irénée), soeur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 94 ans dont 74 ans de vie religieuse, fille de feu dame Léda Fiset et de feu Alfred Tessier. Elle laisse dans le deuil: les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées.. Elle était la soeur de feu Marguerite (feu Fernand Hamelin), feu Irenée, prêtre, feu Antoine, feu Henri-Paul (feu Hélène Cantin), feu Gertrude, feu Régina (feu Fernand Hamelin), feu Philippe et feu Roland Tessier O.M.I. Elle laisse dans le deuil sa soeur Thérèse Tessier ainsi que des neveux et nièces.