LAMONDE, Lucienne Lacroix



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 septembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Lucienne Lacroix, épouse de feu monsieur Fernand Lamonde. Elle était la fille de feu monsieur Léger Lacroix et de feu dame Amérilyse Therrien. Elle demeurait à St-François-de-la- Rivière-du-Sud.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Benoit, feu Marguerite (feu René Morin), Gaétan (feu Denise Coulombe), Diane (Jean-Guy Gaudreau), Michel (Denise Caron), Marie-Louis (Louise Mercier); ses petits-enfants : Linda (Serge Bourgault), Emmanuel (Linda Matton), Francis, Patricia (Sylvain St-Amant), Karine (Marco Bissonnette), Kevin, Youri, Éric (Mélanie Boulet), Stéphanie (Éric Asselin); ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Marianna (feu Roger Martineau), Léa (feu Jean-Paul Lapierre), feu l'Abbé Lucien, feu Albert (Annette Cloutier son époux en 2es noces feu M. Angénard Godbout), Ghislaine (feu Léopold Boutin), feu Omer (Madeleine Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamonde: feu Antoinette (feu Onésime Roy), feu Jeanne D'Arc (feu Jules St-Pierre), feu Roland (feu Gabrielle Roy), feu Jean-Marie (feu Cécile Chenard, feu Cécile Morin), feu Roger (feu Jacqueline Dufour), feu Maurice (Rita Roy), feu Gaston (feu Yvette Cloutier), feu Raymond (Jeannine Cloutier), Lucienne (Raymond Tremblay), Réal, feu Lucien (Carmen Avoine), feu Eugène (feu Monique Tanguay), feu Germaine (feu Maurice Roy), Lise (Camille Montminy), Claire (feu Viateur Malenfant). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement sincère au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'à Mme Marie-Josée Leblanc pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de La Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la