BLAIS, Roland



Le 29 septembre 2020, à l'Hôpital du Saint-Sacrement, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Roland Blais, époux en premières noces de feu Dame Édith Dumont et en deuxièmes noces de feu dame Jeanne-Mance Fortin. Né à Québec, le 4 mars 1937, il était le fils de feu Dame Anne-Marie DeGuise et de feu Monsieur Albert Blais. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants: Christian, Mireille et ses filles Charlélie (Jasmin Tremblay) et Frédérique Blais-Pouliot, Jocelyne et son fils Sébastien Beaulieu; ses soeurs: Claire et Hélène; les enfants de Jeanne-Mance: Isabelle Fournier, ses fils Antoine et Alexandre Lapointe, Alain Fournier (Helen Thornton) et leurs filles Amelie et Chloe Fournier; son beau-frère: Guy Fortin (Patricia Picard); les membres de l'Association des Blais d'Amérique, dont il est le fondateur, ainsi que de nombreux cousins, cousines, amis et correspondants. Il était aussi père de feu Jean-François, fils d'Édith, décédé en bas âge. La famille remercie le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement et du CHSLD Domaine Saint-Dominique pour la qualité des soins prodigués, ainsi que le personnel des CLSC qui l'ont accompagné dans les derniers mois. Il serait apprécié que l'envoi de fleurs soit compensé par un don à la Fondation de Lauberivière site: www.lauberiviere.org, Tél.: 418-687-6084. Les funérailles sont sous la direction de