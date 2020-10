GINGRAS, Jean-Claude



À l'Hôpital Chauveau, le 24 septembre 2020, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Gingras, époux de madame Sylvie Nolet, fils de feu madame Berta Demeule et de feu monsieur Félix Gingras. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Souvenance immédiatement après la cérémonie. Outre son épouse, madame Sylvie Nolet, il laisse dans le deuil ses enfants: Cathy (Éric et leur fils: Jean-Sébastien (Joanie)), Stéphane (Sophie et ses enfants: Lucas, Marine et Fannie) et Annie (Stéphanie et ses enfants: Valarian et Nathaniel); son frère Robert (Nicole); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Nolet: Jean (France), Gaétan (Gina), Réal (Muriel), Daniel (Lyn); ses cousines: Aline, Nicole et Line (Denis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et le centre d'hébergement Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.