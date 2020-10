ARSENAULT, Jean Jacques



Entouré de sa famille dans sa résidence faisant face au fleuve, est décédé paisiblement à Sainte-Flavie le 28 septembre Jean-Jacques Arsenault à l'âge de 65 ans et 8 mois. Autrefois de Charny, il était l'époux de madame Maria Saucedo Gomez, le fils de feu monsieur Maurice Arsenault et de feu madame Béatrice Ross. Monsieur Arsenault était également le propriétaire de l'Hôtel Oasis à Acapulco ainsi que du journal Trouve Tout.Il laisse dans le deuil son épouse Maria Saucedo Gomez, ses enfants: Mauricio (Stéphanie Paradis) et Lou Manuel Arsenault (Mai Thi Bach Ngoc Nguyen); son petit-fils Yohan, ses soeurs et ses frères: Denise, Gisèle, Carole, Gilles et Michel; ses beaux-frères et ses belles-soeurs; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). Il était également le frère de feu Diane et de feu Louise. Merci pour vos témoignages de sympathie. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec par l'entremise de leur site internet : www.aceq.orgLa famille