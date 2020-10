GENDREAU, Lucette Brown



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 26 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Lucette Brown, épouse de feu monsieur Gaston Gendreau, fille de Albert Brown et de feu Aline Genest dit Labarre. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaëtane (Marcel Lépine), Louis (Michelle Plourde), René (Julie Rhéaume) et Hélène (Denis Lainé); ses 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants; ses sœurs: Yolande (feu Hermel Pelletier), feu Gertrude (Paul Lauzier) et feu Rita; ses frères: feu Léopold (Marcelle Dubé) et feu fernand (Louise Albert), son beau-frère Richard Gendreau (Ginette Guillemette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Limoilou ainsi que le Dr Vézina pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.