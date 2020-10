THÉBERGE, Gilbert



C'est à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 29 septembre 2020, à l'âge de 69 ans, qu'a été constaté avec grande tristesse le décès accidentel de monsieur Gilbert Théberge, époux de madame Diane Bois et fils de feu Albert Théberge et de feu Prudentienne Roy. Il demeurait à St-Philémon, comté de Bellechasse.La famille recevra les condoléancesLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de St-Philémon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Isabelle (Stéphane Picard), Catherine (Guillaume Labrie), Daniel (Marie-Josée Labrecque), Marilyne (Mathieu Bourgoin); ses petits-enfants : Albert, Adèle, Sandrine et Jeanne Théberge ainsi que leur mère Manon Marceau, Raphaël Picard, Judith, Charlotte et Rose Labrie et Éléonore Théberge Labrecque. Il était le frère de : feu Jeannine (André Noël), feu Claudette (Jacques Bilodeau (Thérèse Lachance)), Rock (Diane Pelchat), Denis (Francine Leclerc, mère de ses enfants) (Linda Langlois), Lise (René Bilodeau), feu Dominique (Denise Roy (Donald Roy)), Nicole (Jean-Marc Reimnitz) et feu Gaétan. De la famille Bois, il était le beau-frère de : feu Richard (Pauline Caron), Denise (feu Gervais Bois), Marcel (Carmelle Blanchette), Linda (feu Raynald Robichaud) (Réjean Pelletier), Jeannine (Marc Bourgault), Jean-Noël (Jessica Pelletier), Florice (Réal Joncas, père de sa fille) (Normand Thibault) et Gilles (Sarah Leblanc, mère de ses enfants) (Hélène Caron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa grande générosité, sa bienveillance, son intégrité, sa sagesse et tout l'amour qu'il nous portait éclaireront à jamais notre route. Monsieur Théberge a été confié à la