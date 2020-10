FORTIER, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 septembre 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Ghislain Fortier, époux de madame Josée Renaud. Il était le fils de feu madame Marie-Paule Dion et feu monsieur Roland Fortier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josée; ses beaux-enfants: Mathieu et Lauren (Charles Normandeau); ses petits-enfants: Élodie et Loïc Normandeau; sa belle-mère Gisèle Renaud; ses sœurs: Christiane, Louise (Christian Allaire); sa cousine Julie Rémillard (Jean-René Duval) et leur fille Molly. Il laisse également dans le deuil ses deux neveux: Jean-Sébastien, ses enfants James et Jessie ainsi que Frédérick Allaire (Dominique Fortin Brochu), leurs enfants Rosalie et Nathaël; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud: Réjean (Estelle Bouchard), Alain, feu Sylvie (Richard Trudelle); son neveu et ses nièces: François, Sonia, Mélanie (Éric) et Isabelle; ses oncles et tantes, cousins et cousines de la famille Fortier et Dion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, via internet : www.cancer.ca