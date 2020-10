TURGEON, François



François Turgeon a terminé son expérience terrestre dans la Paix et Gratitude, le 27 septembre 2020 à l'âge de 51 ans. Il laisse dans sa Paix, sa mère, Michelle DesRosiers, sa sœur Claire DesRosiers (Laurier Ferland). Son père Roger Turgeon (Linda Lachance), sa fratrie : Julie et Daniel et leurs conjoints respectifs ainsi que des amis fidèles, oncles et tantes qui lui ont été précieux.Les obsèques ont été confiées à HARMONIA. François est un Grand Chevalier de Lumière. Sa vie est remplie d'occasions où il a été à l'écoute de son prochain. L'entraide, l'intégrité et l'amour sont pour lui des valeurs sûres. En changeant de dimension de conscience, il n'a plus besoin d'un corps de souffrance pour continuer de nous aimer. C'est par le cœur que vous demeurez en contact avec lui. Vous pouvez faire un don à Moisson Québec en son honneur au www.moissonquebec.com.