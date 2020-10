AUDET, Jean-Yves



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 septembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé en douceur et entouré des siens, monsieur Jean-Yves Audet, époux de madame Liliane Lefebvre, fils de feu madame Lucille Paulet et de feu monsieur Rosaire Audet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances vendredi le 20 novembre 2020 de 10 h à 13 h auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil son épouse madame Liliane Lefebvre, son fils Martin (Martine Giguère), ses petits-enfants: Megan et Thomas. Il était le frère et le beau-frère de: feu Madeleine (feu Charles Lambert), feu Gilles (Denise Therrien), feu Jacques (feu Louise Langevin), Lise, feu Michel (Anita Dupont), Georges, Diane, Lorraine (Claude Parent), feu Sylvie; de la famille Lefebvre; feu Aline, feu Jean-Yves (feu Berthe Gendron), Roch (Pauline Fecteau), Yvonne (feu Jean Côté), feu André; il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval et Jeffery Hale, plus particulièrement l'équipe du docteur Marcoux Hubert, pour leur présence, leur accueil et leur accompagnement pendant ces jours difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec téléphone: 1-888-768-6669 Courriel: info@pq.poumon.ca Site web: www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.