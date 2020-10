AUDET, Gaudias



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 26 septembre 2020, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédé M. Gaudias Audet, époux de feu Lucienne Gagné, fils de feu Eugène Audet et de feu Marie-Claire Patoine. Originaire de Frampton, il demeurait à Sainte-Hénédine.La direction de la célébration a été confiée à laIl était le frère de feu Yvonne (feu James Golden), feu Lucienne (feu René Baillargeon), feu Clément (feu Ann Courtney), feu Sylvio (Yvette Bilodeau), Ghislaine (feu Maurice Roy), René (Patricia Marcoux), Armand (Thérèse Vachon), Léandre (feu Mary Golden, Louisette Marquis), feu Claude (Rolande Fortier) et Hélène (Jacques Cloutier). Il laisse également dans leur deuil les membres de la famille Gagné ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel des Marronniers Lévis et du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) https://www.cancer.ca/fr-ca/