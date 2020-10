Bonnes nouvelles pour Catherine Francœur

Catherine Francœur a le vent dans les voiles. À quelques jours de lancer sa nouvelle série littéraire, Dans la tête d’Anna.com, elle apprenait que sa trilogie Elsie allait devenir une série télé.

Les trois tomes d’Elsie, qui baignent dans le paranormal, ont été écoulés à 30 000 exemplaires au Québec et en Europe. La boîte de production Amalga (L’Échappée, Fragile) portera l’histoire imaginée par Catherine Francœur au petit écran.

« C’est dur à croire, c’est comme un petit rêve », commente celle qui a 858 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

« Le succès d’Elsie, ç’a été une surprise pour tout le monde, ajoute-t-elle. Avec ma maison d’édition, on croyait au projet, mais on était très réservés. J’ai ma chaîne YouTube, où je raconte des trucs de filles, et je lance un roman jeunesse autour du paranormal. Finalement, les gens ont embarqué beaucoup plus que ce que je pensais. »

Une nouvelle saga

Catherine Francœur s’est imposée comme une des auteures chouchoutes des adolescents. Elle a tourné la page sur Elsie pour mettre au monde une nouvelle série, plus réaliste, Dans la tête d’Anna.com, qui se déclinera en neuf tomes.

Le premier bouquin est disponible depuis mercredi. Annabelle est une adolescente de 14 ans qui trouve son quotidien bien ordinaire et qui se plaît à écrire des histoires fictives sur son blogue, où elle embellit la réalité.

« Annabelle est directement inspirée de moi, confie l’auteure. J’ai aimé ça, mon secondaire, avec le recul. Mais moi aussi, je voulais raconter des choses parce que je trouvais que ma petite vie de banlieue bien rangée était plate. »

L’auteure explore des thèmes comme les tensions familiales, l’importance de l’amitié, les premières relations amoureuses, et la gestion des réseaux sociaux, un sujet « pas assez abordé » dans la littérature jeunesse, estime-t-elle.

Le livre est résolument moderne et ancré dans la réalité des jeunes d’aujourd’hui, même dans son graphisme. Au fil des pages, les recherches Google, le blogue d’Anna et les textos y sont graphiquement représentés.

D’ailleurs, le titre du livre, Dans la tête d’Anna.com, deviendra dans quelques jours un véritable blogue. Tous les articles du blogue d’Anna qu’on retrouve dans le livre y seront, ainsi que du contenu supplémentaire, dans le but d’offrir « plus qu’un livre papier ».