CHENEL, Eugène



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 20 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Eugène Chenel, époux de feu madame Anita Gagnon. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Antoine Chenel et de feu Alma Beaulieu. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Pierre), Germain (son amie Maryse), Yves (Carole) et Monique (Serge); ses petits-enfants : Carole-Anne et Corinne Beaucage, Lindsay Chenel, Geneviève, Sélène et feu Christophe Chenel, Kim-Yu, Liqi-Anne et Davick Lagacé, et leurs conjointes et conjoints; ses arrière-petits-enfants : Barnabé et Constance Gosselin; ses belles-sœurs et beaux-frères des familles Chenel et Gagnon, ainsi que ses nièces et neveux. La famille immédiate souhaite remercier le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation