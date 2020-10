Camille Estephan est un homme soulagé

Camille Estephan respire beaucoup mieux. Le promoteur d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) a obtenu, jeudi, la confirmation que le gala prévu samedi à Shawinigan aura bel et bien lieu.

«Je suis vraiment excité et heureux, mais aussi soulagé. Je viens de recevoir les résultats des tests pour la COVID-19 et ils sont tous négatifs. On aura un gala samedi soir. C’est une excellente nouvelle», a-t-il indiqué en entrevue à l’émission Dave Morissette en direct. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Organiser un tel événement, dans les circonstances actuelles, a représenté un grand défi pour l’équipe d’Eye of the Tiger Management, a soutenu Estephan.

«On avait l’impression d’assembler un casse-tête dont les pièces n’arrêtaient pas de bouger, a-t-il imagé. Toute l’équipe a fait un super travail pour que le gala se concrétise.»

Trois des meilleurs boxeurs de l’écurie seront en action: David Lemieux, Arslanbek Makhmudov et Lexson Mathieu.