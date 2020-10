PATTERSON, Beverley



À son domicile, le 25 septembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Beverley Patterson, conjoint de madame Helena Seckarova, fils de feu Alden K Patterson et de feu Huguette Bouchard. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe Helena, il laisse dans le deuil, sa belle-fille Élisabeth, son beau-fils, Gérald; ses petits-enfants: Tristan et Nicolas; son frère Daniel Patterson; sa belle-sœur: Joanne Carignan; sa nièce Aude, ainsi que plusieurs proche parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'hébergement pour les femmes immigrantes.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.