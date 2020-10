C’est un départ

Photo courtoisie

C’est aujourd’hui que le Gaspésien Bryan Marsh (photo), patient de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), entreprend un périple de 20 mois en voilier. Après avoir survécu à une crise cardiaque le 31 décembre 2018 à Maria, en Gaspésie, et subi une remise à neuf par le cardiologue Paul Poirier, de l’IUCPQ, lui aussi originaire de Maria, Bryan Marsh a décidé de devenir ambassadeur pour la cause et de faire un geste concret pour redonner à l’Institut qui l’a aidé à se remettre sur pied. Il s’est donné le défi de traverser l’océan Atlantique en solitaire à bord de son petit voilier de 28 pieds. Il passera par les Bermudes pour aller jusqu’aux Açores, au large du Portugal. Son voilier prendra ensuite la direction des îles du Cap-Vert, près de la côte africaine, avant de remettre le cap sur les Antilles. Son objectif est aussi d’amasser 100 000 $ et de remettre tous les profits de son aventure à la Fondation de l’IUCPQ. Il sera possible de le suivre par le biais de la page Facebook de son projet « Le petit bateau bleu au cœur fringant » et de contribuer à la cause avec vos dons, et ce, jusqu’à la fin des 20 mois de navigation. Bonne route, Bryan !

Une première réussie

Le 15e Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour, tenu le 24 septembre dernier dans une toute nouvelle formule virtuelle pour se conformer à l’interdiction des grands rassemblements, a été une réussite sur toute la ligne. L’événement, diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la Salle Sylvain-Lelièvre, a permis au Patro d’amasser la somme de 52 688 $ qui serviront à soutenir les activités et projets réalisés pour les jeunes du Patro. Par ailleurs, Christian Côté de Québec est l’heureux gagnant du Nissan Rogue 2020 (Loto-Patro) et Sylvie Boutet, de Québec, a remporté, quant à elle, 5000 $ en cartes-cadeaux Metro. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour, et l’humoriste P-A Méthot.

Conseillère aux familles

Félicitations à Isabelle Castonguay (photo) qui vient d’être nommée conseillère aux familles et responsable du développement des affaires pour le Groupe Garneau thanatologue. Formée en vente et marketing, Mme Castonguay œuvre dans ces domaines depuis plus de 17 ans. Après un passage dans une entreprise funéraire et des résidences pour aînés, elle est, depuis avril dernier, de retour dans le monde funéraire. Fondée en 1900 et acquise en 1980 par Jean Garneau, l’entreprise Claude Marcoux, maintenant Groupe Garneau, compte plusieurs succursales en Chaudière-Appalaches et en Mauricie.

Anniversaires

Bruno Mars (photo), auteur-compositeur-interprète et producteur américain, 35 ans... Matt Damon, acteur et scénariste américain, 50 ans... François Pérusse, humoriste (La Série du peuple) 60 ans... Sigourney Weaver, actrice américaine de télé et de cinéma, 71 ans... Paul Hogan, acteur australien, 81 ans... Walter Gretzky, le père de Wayne, 82 ans.

Disparus

Le 8 octobre 2019. Ted Green (photo), 79 ans, ancien défenseur de la LNH (11 saisons avec les Bruins de Boston) et entraîneur avec les Oilers... 2018. Patrice L’Heureux, 46 ans, ancien boxeur québécois et ancien champion canadien, surnommé « Le Granit »... 2015. Paul Prudhomme, 75 ans, cuisinier américain d’origine cajun, célèbre pour sa cuisine créole... 2014. Jean-François Calvé, 89 ans, acteur français, premier partenaire de Brigitte Bardot au cinéma... 2013. Paul Desmarais, 86 ans, homme d’affaires québécois... 2005. Bob « Legs » Langevin, 91 ans, lutteur professionnel et promoteur de lutte... 2002. Jacques Richard, 50 ans, ancien joueur des Nordiques de Québec... 1992. Willy Brandt, 78 ans, ancien chancelier allemand... 1989. Robert Rivard, 62 ans, comédien québécois...