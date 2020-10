CARBONNEAU, Gilles



Le 4 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Gilles Carbonneau, époux de feu madame Rachel Roy, fils de feu Arthur Carbonneau et de feu Eva Boutin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Mario St-Gelais) et Christiane (feu Alain Thibaut); ses petits-enfants: Jade (François Bellavance) et Ève St-Gelais, Cédrick (Vanessa C. Alie) et Mathieu Thibault (Mélissa Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Lily- Rose, Anaève, Théo, Mathis, Béatrice, Raphaël, Charles et Olivier. Il était le frère de Aline, Rollande (feu Alexandre Guay), Carmelle (feu Robert Pelletier), feu Clément (feu Yolande Simpson), feu Charles-Eugène (feu Thérèse Gosselin), feu Thérèse, Fernand (Nicole Guay), Solange (Marcel Martin) et de Madeleine (feu Charles-E. Breton); le beau-frère de feu Rose-Yvonne Roy (feu Paul-Évariste Roy), feu Victor Roy (feu Cécile Bélanger), feu Rita Roy (feu Paul-André Vallières), feu Pauline Roy (feu Maurice Morin), Claire Roy (feu Jean Morin), feu Thérèse Roy (feu Jean-Louis Michaud), feu Paul-Armand Roy (Raymonde Breton), feu Benoit Roy (feu Fernande Couture), feu André Roy (feu Colette Ruel), Gemma Roy (Clément Lajoie), et de Raymonde Roy (Stan Howden). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque sera maintenant obligatoire à l'intérieur du complexe funéraire. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant, le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la salle de recueillement du complexe devant être limité, les membres de la famille et les ami(e)s auront priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 9 octobre 2020 à 11h en allant consulter son avis de décès.