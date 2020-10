COVID-19: la hausse des cas ne faiblit pas; le cap de 175 000 cas dépassé au pays

À l’approche de la fin de semaine de l’Action de grâce, le Canada pourrait battre jeudi son record du nombre de nouvelles contaminations par jour de la COVID-19.

L’Ontario a d’ailleurs battu jeudi son record du nombre de cas quotidien en alourdissant son bilan de près de 800 nouvelles contaminations.

Les autorités de la santé publique de cette province ont fait état de 792 nouveaux cas, en plus de comptabiliser quatre nouveaux décès. C’est Toronto (+265), Ottawa (+182) et la région de Peel (+134) qui mènent le bal.

Au total, depuis le début de la pandémie, la province la plus populeuse du pays a comptabilisé 56 742 cas de COVID-19, dont 2992 décès.

Il faut dire que l’Ontario teste aussi à des niveaux record. Ainsi, 48 500 dépistages ont pu être faits dans les 24 h.

Au Québec, il y a eu 1078 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 82 992 et neuf décès, portant le total à 5915 pertes de vie. Il y a eu 29 949 tests réalisés, selon le dernier décompte, ce qui fait un total de 2 555 264 dépistages.

Plus de 80 % des cas recensés à l'échelle nationale depuis quelques semaines sont signalés dans les deux provinces les plus peuplées du Canada, a souligné la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

La Dre Tam a précisé jeudi que les chiffres quotidiens nationaux ne cessent d'augmenter, soulignant que 2052 nouveaux cas en moyenne ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

En milieu d’après, midi, 1944 nouvelles contaminations de la maladie à coronavirus étaient rapportées, la majorité en Ontario et au Québec, mais aussi au Manitoba (+66) et au Nouveau-Brunswick (+3). On attendait les chiffres de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Avec ces chiffres, le cap de 175 000 cas a aussi été dépassé si bien que l'on comptait depuis le début de la pandémie 175 067 personnes infectées et 9554 décès.

«Nous devons tous rester vigilants et prêts à adapter et à intensifier notre action collective en fonction de notre épidémiologie locale», a ajouté la Dre Tam.

La situation au Canada

Québec: 82 992 cas (5915 décès)

Ontario: 56 742 cas (2992 décès)

Alberta: 19 354 cas (281 décès)

Colombie-Britannique: 9956 cas (244 décès)

Manitoba: 2344 cas (27 décès)

Saskatchewan: 1994 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 277 cas (4 décès)

Nouveau-Brunswick: 225 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 61 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 175 067 cas (9554 décès)