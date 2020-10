COVID-19: pas de bonnes nouvelles chez les Titans

Les Titans du Tennessee demeurent dans l’incertitude quant à leur prochain match, car ils ont recensé un nouveau cas positif au coronavirus, jeudi, tandis qu’un autre test datant de la veille a mené à un résultat identique.

• À lire aussi: Problème récurrent chez les Bears

• À lire aussi: COVID-19: nouveau cas positif chez les Patriots

C’est ce qu’a indiqué le réseau NFL Network en avant-midi. Ainsi, les installations de la formation touchée demeurent inaccessibles aux joueurs et instructeurs qui doivent s’en tenir à des activités d’équipe virtuelles. De plus, il est loin d’être acquis que les Titans accueilleront les Bills de Buffalo, dimanche. La semaine dernière, leur duel face aux Steelers de Pittsburgh a été reporté à cause de la survenue de 18 cas positifs, dont la moitié concernant des athlètes du club.

Par ailleurs, la même source a rapporté qu’il n’y a pas eu de nouveaux résultats positifs à la COVID-19 chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mercredi, le demi de coin Stephon Gilmore a été déclaré porteur du coronavirus. Son coéquipier Cam Newton avait manqué la partie de lundi contre les Chiefs de Kansas City pour les mêmes raisons.