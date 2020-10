FECTEAU, Joseph



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le 17 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Joseph Fecteau, époux de feu Mme Madeleine Hébert et ami de feu Noëlla Laplante. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 9 octobre 2020 de 19h à 21h, le samedi 10 octobre 2020 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Berthold Goulet) et Pierre (Carole Giroux); ses petits-enfants: Bernard, Karina, Philippe et Madeleine Goulet, Samantha, Kelly, Kimberly, Magalie, Daphné et Alison Fecteau; son arrière-petite-fille: Laurence Goulet, ses sœurs: feu Agathe (feu Delphis Turcotte), feu Jeannine (feu Dominique Turmel), feu Sr. Carmelle N.D. d'Afrique, feu Roseline (feu Aimé Turmel), feu Céline (feu Camil Turmel), Huguette (feu Germain Lehoux), Jocelyne (feu Denis Simard), Sr. Marielle N.D.P.S., Thérèse (Réal Guay) et Monique (Bertrand Cliche). Il est allé rejoindre sa belle-sœur Laurette (feu Jean-Thomas Létourneau). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel extraordinaire du CHSLD de Saint-Sylvestre pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de- Jésus : Fabrique de Sainte-Marie