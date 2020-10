VÉZINA, Roland



Le 27 septembre 2020 à l'âge de 80 ans, est décédé M. Roland Vézina, époux de Mme Michelle Garneau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Chantal (Daniel Turcotte) et Caroline (Steven Chappell); ses petits-enfants: Samuel, Alexandra, Sophie, Charlotte et Grace; son arrière-petite-fille Emma, ses frères et sœur: Huguette (feu Fernand Martel), Micheline (Jean-Guy Gauthier), feu Gilles (Jacqueline Jean), feu Pierre (feu Diane Turcotte) et André (Anne Pellerin); ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances au :de 9h à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.