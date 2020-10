BUSSIÈRES, Carmen Barbeau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Carmen Bussières, épouse de monsieur René Barbeau. Née à Québec, le 17 novembre 1942, elle était la fille de feu dame Marie-Anna Campagna et de feu monsieur Ephrem Bussières. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux René, madame laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Anny Chrétien), Carl (Anne Collerette); ses petits-enfants: Olivier, Jérôme, Alexe, Matis; ses frères et sœurs: feu Roland, Huguette (feu Donald Guillemette), Lise, Marc (Claudette Brûlée), feu Paul-Émile (Denise Lussier), feu Jean-Guy (Claire Belleau), feu Ernest (Louisette Couture), feu Charles-Auguste (feu Olivette Bouchard), feu Ghislaine; beaux-frères et belles-sœurs: Fernand (feu Rose Anna Hudon), feu Philippe (feu Yvette Paradis), feu Jean-Paul (Yvette Landry), Thérèse (Léopold Alexandre), feu Bertrand (feu Sylvia Morel), Rachel (feu Raymond Lévesque), Anne Marie (feu Guy Bergeron), feu Thomas (Denise Lajoie), feu Alberta (Jean-Louis Bossé), Jeannine (Raymond Pelletier); sa filleule Martine Bussières; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de