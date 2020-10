MONTPETIT, Jean-Guy



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, entouré de l'amour des siens, le 12 septembre 2020 est décédé à l'âge de 90 ans et 3 mois monsieur Jean-Guy Montpetit, époux de madame Pierrette Riverin, fils de feu madame Laurette Boyer et de feu monsieur Valérien Montpetit. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Carmen Boucher), Paul, sa fille Claude (Gaétan Dubé); ses petits-enfants: Isabelle, Audrey, Richard et Nicolas; ses quatre arrière-petits- enfants: Tyler, Claire, Livia et Ayden; ses sœurs: Suzanne (feu Jean Méthot) et feu Lili (feu Dr Aimé Plante); ainsi que son beau-frère et ses belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative des Deux Rives.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation se fera au Cimetière Saint-Charles au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. La famille tient à remercier particulièrement le personnel de l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Rivières ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec (secteur Québec) ou à la Société canadienne du cancer.