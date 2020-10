Dégât d’eau majeur au MTQ: la Ville de Québec payera près de 3 M$ dans un règlement hors cour

La Ville de Québec devra payer près de 3 millions $ pour régler une poursuite intentée contre elle par le gouvernement du Québec à la suite d’un dégât d’eau majeur survenu, en 2014, dans les locaux du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi matin, la Ville de Québec «sans admission de responsabilité» s’engage à payer 215 000$ à l’assureur du propriétaire de l’édifice et 2 675 000$ à l’ordre ministère des Finances. La somme totale du règlement est donc de 2 890 000$.

L’histoire a débuté le 22 septembre 2014 lorsque «le sectionnement d’une conduite principale d’alimentation en eau potable» a causé une importante inondation au troisième sous-sol du 700, boulevard René-Lévesque Est, un bâtiment loué par le MTQ à la société immobilière Ivanhoé Cambridge.

Un mètre d’eau

Ce jour-là, les accumulations d’eau ont atteint près d’un mètre dans les locaux techniques et dans les salles des serveurs informatiques du ministère. Pendant de longues journées, le site internet du MTQ, son intranet et plusieurs de ses applications furent hors service à cause de ces dégâts.

Dans sa poursuite initiale, le MTQ évaluait les dommages à 7,7 millions $, dont près de 3 millions $ pour «pertes de productivité». En calculant les intérêts et les indemnités additionnelles, la poursuite grimpait près de 10,5 millions $ en date du 30 septembre 2020.

En 2015, au cours des procédures, l’assureur du propriétaire a évoqué la possibilité que le sinistre ait été causé par une «surpression dans le réseau d’aqueduc de la Ville de Québec».