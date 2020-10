Deux gros défis attendent l’Océanic en fin de semaine

L’Océanic de Rimouski devra relever deux gros défis sur la route cette fin de semaine, à Shawinigan vendredi et à Chicoutimi samedi.

• À lire aussi: LHJMQ: la COVID-19 frappe le Phoenix

• À lire aussi: Canadien: toujours la même rengaine

«Ce sont de beaux défis pour nous autres, ce sont les deux puissances de notre division. Ce ne sera pas des matchs faciles, mais en même temps je les aborde avec optimisme parce que nous avons très bien pratiqué toute la semaine. J’ai beaucoup aimé les entraînements des gars. Ils sont sur la tâche et on progresse. Ça va être des bons tests pour nous. Nous avons revu plusieurs des facettes en avantage numérique, le jeu en désavantage numérique, le jeu en zone défensive, les approches profondes. On a touché à beaucoup d’aspects encore cette semaine», a mentionné l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, au sortir de l’entraînement de jeudi.

Du renfort en attaque

Serge Beausoleil pourra compter sur du renfort avec le retour au jeu de deux attaquants, Émile Lambert, qui est remis d’une blessure à la clavicule et Alexander Gaudio, dont la suspension écopée l’an dernier dans le midget AAA est terminée. «Ce sont deux gars de six pieds et quatre pouces qui vont améliorer notre profondeur en attaque», a commenté Serge Beausoleil, qui devait notamment utiliser le défenseur Philippe Casault comme attaquant depuis le début de la saison. «Il a bien fait ça», souligne le pilote.

Les décisions finales sur la composition de l'alignement qui affrontera les Cataractes seront prises vendredi. «On veut attendre de voir si Nathan Ouellet et Justin Bergeron, qui ont tous deux des petits bobos, seront à 100 %. Si ce n’est pas le cas, Anthony D’Amours sautera dans la mêlée. C’est un gars exemplaire qui avait encore l’air d’un homme parmi les enfants cette semaine à l’entraînement», a indiqué son entraîneur. D’Amours est pour le moment le 4e joueur de 20 ans au sein de l’Océanic derrière Bergeron, le capitaine Ouellet et Andrew Coxhead.

Raska à San Jose

L’attaquant tchèque Adam Raska a été repêché en 7e ronde par les Sharks de San Jose, mercredi. «Je suis très content pour lui. Honnêtement, je pensais qu’il partirait plus tôt, mais le repêchage n’est pas une science exacte. Il n’y a pas de nouveaux pour l’arrivée des joueurs européens. Peut-être que le fait que Raska soit maintenant dans le giron d’une équipe de la LNH pourra faire accélérer les choses. Les équipes de la LNH ont des ententes différentes avec la Santé publique», a déclaré Serge Beausoleil.

Sur la possibilité d’un retour d’Alexis Lafrenière à Rimouski, Serge Beausoleil précise que la décision appartient maintenant à l’organisation des Rangers de New York. «Nous avons eu, nous avons et nous aurons des discussions à ce sujet», dit celui qui accueillerait certainement son ancien capitaine à bras ouverts.