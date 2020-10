BARIL, Ghislaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 28 septembre 2020, est décédée dame Ghislaine Baril à l'âge de 79 ans. Elle était la fille de feu Marie-Jeanne Laquerre et de feu monsieur Eddy Baril. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son frère Gaston (Josée Grignon); ses belles-sœurs: Jeanne St-Laurent et Yolande Campagna; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amies. Elle rejoint ainsi ses frères et sœurs décédés: Florida, Philippe, Angèle, Marcel, Fernand, Claude et Thérèse.Ghislaine Baril sera inhumée plus tard au cimetière paroissial de Val-Alain, Lotbinière. La famille tient à remercier le personnel soignant de Place Alexandra ainsi que celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Société de l'Arthrite (site : www.arthrite.ca, Tél. : 1-800-321-1433) ou par une offrande de messes dans une église de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de