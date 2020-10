PLANTE, Thérèse



À Sainte-Croix, le 2 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Plante, épouse de feu Rosaire Lauzé. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, Raymond Dubois, son fils Pierre Lauzé (Carolle Lachance), ses filles: Marie, Louise et Jacqueline Lauzé (Yvon Gingras); ses petits-enfants: Roxane Lauzé, Samuel et Nelson Blanchet, Audrey, Maxime et Alex-André Gingras, Marc-Antoine et Claudy-Ann Gingras et leur conjointe et conjoint, ainsi que les arrière-petits-enfants: Fanny Desruisseaux, Charles et Émy Gingras, Maëlle et Josh Talbot, Coraly Frédéric-Gingras et Joël Blanchet. Sont également affectés par le deuil ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour les très bons soins prodigués à notre mère avec grand professionnalisme et tant de tendresse. Merci de compenser l'envoi de fleurs pour un don adressé à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière (975, rue de la Concorde Lévis (Québec) G6W 8A7) ou à la Société Alzheimer (5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200 Montréal (Québec) H4A 1T6)La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire