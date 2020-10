BRINDAMOUR, Rita



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 25 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Rita Brindamour, fille de feu Lorenzo Brindamour et feu Adrienne Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Raymond, feu Georgette, feu Colette (feu Claude Cantin), feu Yolande (feu Gaston Lefebvre), Murielle (feu Robert Lainé) et Christiane (Noël Migret); ainsi que ses neveux et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca. ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084.