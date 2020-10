DELISLE, Maurice



À l'unité des soins palliatifs du Foyer Charlesbourg, le 22 septembre 2020 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Maurice Delisle, époux de feu madame Rita Tremblay. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 9 octobre de 18h30 à 21h30 au centre commémoratifet le samedi 10 octobre à compter de 9h,Ses cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Delisle laisse dans le deuil ses fils: Mario (Lucie-Pier Bouchard), Martin et Stéphane (Sonia Boucher); ses petits-enfants: Alexandre, Jessyca et Léo; ses sœurs: Thérèse (feu André Goulet), Louise (feu Roland Leclerc), Marguerite (feu Simon Noël), ses belles-sœurs: Thérèse Picard (feu Lucien Delisle) et Jeannette Tremblay (feu Claude Martineau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Madeleine (feu Lionel Gosselin), Roméo (feu Jeanne D'Arc Guérard), Candide (feu Paul Pouliot), Jeanne (feu Maurice Gosselin), Jean-Baptiste (feu Rita Beaudoin), Lorenzo (feu Jeanne D'Arc Lapierre) et Henri (feu Pierrette Lemoine) et le beau-frère de Adélienne (feu Paul-Aimé Gastonguay), Urbain (feu Géraldine Bouchard), Jeanne D'Arc (feu Frédéric Vaillancourt), Pauline, Fernande (feu Paul-Émile Bouchard), Marcel (feu Gertrude Dorval), André, Jean-Claude (feu Denise Chabot), Lise et Yvon, tous décédés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca