LORD, Doris



Au CHUL, Québec, le 2 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Doris Lord, conjoint de madame Pauline Gauthier, fils de feu monsieur Raoul Lord et de feu madame Pauline Doré. Il demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Monsieur Lord laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille Marie-France (Daniel Gingras). Les enfants de sa conjointe: Gilles Matte (Brigitte Lapointe) et leurs enfants: William, Marc-Élliott et Justine; Nathalie Matte (Jean Maltais) et leurs enfants: Alexandra et Cloé. Il était le frère et le beau-frère de feu Gérard (feu Huguette Tremblay), feu Gemma (feu Jean-Charles Emond), feu Victor (Monique Guay), Bibiane (feu Joachim Gravel), feu Pierrette (Roland Houde), soeur Hermance s.s.f.a. Il laisse également tous les membres de la famille Gauthier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Leucan région de Québec, 2950A, boulevard Laurier, Québec, QC, G1V 2M4, www.leucan.qc.ca