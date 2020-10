COTTENOIR, Yvan



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.), le 1er octobre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Yvan Cottenoir, époux de Marie-Claire Guévin. Il était le fils de feu monsieur Engelbert Cottenoir et feu dame Jeanne Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Marie-Claire; ses fils et sa fille : Eric (Julie Simard), Etienne (Natalie Richard) et feu Amélie; son petit-fils Émile; ses frères et sœurs : Alain (Manon Gagnon), Johanne, Engelbert (Lise Gagné) et France (Alain Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guévin : André (Gemma Gervais), Benoit (Irène Hinse), Charles, Denis (Denyse Hamel), Céline (Roger Champagne), Gilles (Mireille Paquette), Florian (Marguerite Nourry), Marcel (Raymonde Morvan), Hélène (Gilles Houle), Raymond (Marielle Bourgeois), et Lucie (Raymond Forest); ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, frères d'armes et amis.La famille aimerait remercier les premiers répondants et le personnel de l'urgence de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, pour ceux qui le désirent, par un don en sa mémoire (don in memoriam) à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, Tél. : (418) 656-4999, via internet :https://www.fondation-iucpq.org/dons/pourquoi-donner