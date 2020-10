COVID-19: Portneuf, Trois-Rivières et Drummondville passent au rouge

Plusieurs secteurs de la vallée du Saint-Laurent, de Portneuf à Drummondville, en passant par Trois-Rivières, passeront au rouge, forçant la fermeture des bars et restaurants en plein weekend de l’Action de grâce.

La plupart des mesures prévues au palier d'alerte maximale entreront en vigueur à compter de minuit, samedi soir.

Dans les écoles, les mesures seront appliquées à compter de mercredi seulement afin de donner le temps aux centres de services scolaires de se préparer.

Photo Stevens Leblanc

Dans la région du Centre-du-Québec, trois MRC seront élevées au palier rouge, soit celles de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Drummond, ont annoncé jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

De l’autre côté du fleuve, en Mauricie, la ville de Trois-Rivières passera aussi en zone rouge. Même chose pour la MRC de Portneuf, dans la Capitale-Nationale, qui était jusqu’à présent demeurée au niveau d’alerte orange.

Photo Stevens Leblanc

Ailleurs au Québec, des points de contrôle policiers seront mis en place afin d’intensifier la sensibilisation à l’occasion de la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Cinq endroits seront plus particulièrement visés, soit : la réserve Faunique des Laurentides et la route d'Hébertville (le «Petit parc»), La Tuque, La Malbaie et la traverse de Tadoussac.

Photo Stevens Leblanc

Plus de détails à venir...