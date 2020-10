«Encré dans la peau»: tatouages pour tous

Elle est révolue, l’époque où bras et jambes tatoués rimaient nécessairement avec rébellion, délinquance ou marginalité. Et il n’y a pas d’âge ou de prérequis pour s’intéresser à cette forme d’art et d’expression.

À preuve, la nouvelle série «Encré dans la peau», à Unis TV, nous présente le tatoueur le plus âgé du Canada, Tony D’Annessa, 84 ans.

Le docu-réalité réalisé par le cinéaste Nils Caneele nous emmène aussi dans l’univers créatif d’autres tatoueurs implantés (du Wolfgang Social Club, de MTL Tattoo, de l’Imperial Tattoo Connexion) et met à l’avant-plan des personnalités (Jonathan Roberge, Marie-Lyne Joncas, Safia Nolin, Sarahmée, Marianne St-Gelais, Natasha Kanapé Fontaine) qui ont accepté de se faire colorer la peau dans le cadre de l’émission, et dont le tatouage revêt une symbolique particulière.

Bref, tatoueurs autant que tatoués sont à l’honneur dans «Encré dans la peau». Le concept devient ainsi prétexte à démystifier des stéréotypes et traiter de sujets sociétaux tels le féminisme, le deuil ou le rapport au corps.

«Les gens se font tatouer de plus en plus, et pour de plus en plus de raisons, précise Nils Caneele en entrevue. Certains veulent montrer leur marginalité à leur manière, mais il y a une grande diversité de motivations, des parcours de vie différents. Le tatouage donne un accès direct à l’histoire de la personne qui se fait tatouer. Il est un bon outil, pour les gens, pour se sentir bien dans leur corps, se réapproprier leur image corporelle, mais nous, on voulait surtout tracer des portraits intimes. On va à la rencontre de l’humain.»

Photo Courtoisie, Unis TV

Tatoueur âgé

De multiples recherches ont été nécessaires pour dénicher les tatoueurs en vedette dans «Encré dans la peau», mais celles-ci ont été fructueuses. Elles ont notamment mené à Tony D’Annessa, tatoueur le plus âgé à Montréal et au pays.

«Il a 84 ans, mais il n’est même pas certain de son âge quand on le lui demande, révèle le réalisateur en riant. Quand il marche, il tremble un peu, comme un petit papi, et dès qu’il prend la machine à tatouer, ses mains deviennent très stables. Son trait est droit et sûr. Il y a de la magie dans le fait de le voir travailler. Lui travaille vraiment à l’ancienne; c’est-à-dire que, quand on va le voir, on choisit un dessin que lui a déjà fait. Il ne crée pas de dessin expressément pour nous. Il est dans cette vision de l’art.»

La COVID-19 ne s’était pas encore invitée au Québec lors du tournage de la première saison (de 9 épisodes de 24 minutes) d’«Encré dans la peau». Une deuxième année a toutefois été commandée (pour diffusion à l’automne 2021), et les tournages se sont entamés dans le contexte de la pandémie. Celle-ci ne simplifie pas les choses, avoue Nils Caneele.

«Avec la distanciation, il y a beaucoup de choses qu’on ne peut plus faire et qui sont plus compliquées. Mais on s’adapte.»

«Encré dans la peau» prendra l’antenne d’Unis TV le jeudi, à 20 h, dès le 15 octobre. On peut déjà voir les trois premiers épisodes (de 24 minutes) sur le site web de la chaîne (tv5unis.ca).