VÉZINA, Marc



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 2 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marc Vézina, époux de feu madame Ghislaine Cardinal. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Gérard Vézina et de feu madame Marie-Jeanne Côté. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 8 octobre de 19h à 22h au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière St-Thomas-de-Villeneuve. Monsieur Vézina laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Neil Angus), Danielle (Denis Caron), Christiane, Patrice (Lise Perreault), Luc (Carole Perreault) et Pascal (Line Fontaine); ses (13) petits-enfants: Marie- France, Caroline, Benoit, Audrey, Estelle, Jean-Denis, Kevin, Chloé, Gabriel, Audrey-Anne, Mathieu, Marie-Ève et Justine; ses (12) arrière-petits-enfants: Landon, Ryan, Juliette, Laury, Eloïse, Raphaël, Léo, Ulysse, Madison, Christophe, Brayden et Élisabeth. Son frère et ses sœurs: Jeannine (feu Richard Roy), Raymond (Nicole Giguère), Micheline et Gilberte (feu Jean Bergeron); ses belles-sœurs: Céline (Guy Pelletier), Jeanne (feu Jean-Yves Bernier), Andrée Verret (feu Lucien Cardinal), Marcelle Thomassin (feu Michel Cardinal) et Laurette d'Amboise (feu Réal Vézina); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Gérard (feu Louisette Simoneau), Monique, Adrien, Jules-Aimé, Berthe-Mance (feu Gérard Mathieu), Roger, Léon (feu Solange Grondin) ainsi que le beau-frère de feu : André Cardinal (feu Rachèle Audet), Rolande Cardinal (feu Clovis Giroux), Thérèse (feu François Vallée), Claude (feu Andrée Roussel), Bernadette Cardinal (feu Paul Simoneau) et Mariette. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle directement en ligne au lien suivant: https://www.gilleskegle.org/