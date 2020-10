BILODEAU, Roger



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 30 septembre 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roger Bilodeau, époux de feu madame Raymonde Parent, fils de feu madame Irène Laliberté et de feu monsieur Gérard Bilodeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses filles: Anne (Gilles Gingras), Line, France; ses petits-enfants: François et Sébastien (Carolina) Prud'homme; il était le frère et le beau-frère de feu Noëlla (feu Jean-Paul), feu Yvon (feu Nicole), Jean-Guy (Antonia), Réjeanne (feu Hébert), Jacques (Ginette), Michel (Diane), Marcel (Hélène); de la famille Parent: feu Gilberte, feu Roger (feu Françoise), Armand (Denise); il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices de Beauport, pour leurs prières et leur soutien moral; de même que le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour l'attention et le bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.