Facebook laisse les publicités climato-sceptiques prospérer, selon un rapport

Facebook permet aux publicités trompeuses sur le climat de prospérer, bien que le réseau social affirme lutter contre le problème, selon le rapport d’un think tank jeudi.

Le groupe InfluenceMap a utilisé les données publiques de Facebook pour identifier 51 publicités niant le lien entre activité humaine et changement climatique, qui ont été visualisées au total 8 millions de fois sur la plateforme durant la première moitié de l’année 2020.

Et ce malgré l’interdiction des fausses publicités par Facebook, qui a encore répété en septembre être « engagé à lutter contre le changement climatique.» Sur les 51 publicités identifiées, seule une a été retirée par Facebook, tandis que les autres ont pu rester en ligne pour l’intégralité du temps prévu pour leur campagne.

Selon ce rapport, quatre groupes conservateurs américains étaient derrière la plupart de ces publicités. Un total de neuf annonceurs ont dépensé collectivement 42 000 dollars pour les 51 annonces. Elles étaient plus susceptibles d’être vues par des hommes âgés de plus de 55 ans, dans des États américains ruraux, notamment le Wyoming et le Texas.

La stratégie la plus fréquente consistait à attaquer la crédibilité de la science du climat, en affirmant notamment qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur le sujet.

La deuxième stratégie la plus employée était de remettre en doute l’effet des gaz à effet de serre émis par la combustion d’hydrocarbures sur le changement climatique.

Réagissant à ce rapport, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a déclaré au think tank: « ce rapport dévastateur d’InfluenceMap révèle la façon dont Facebook laisse les climato-sceptiques propager de dangereuses foutaises auprès de millions de personnes.» Mme Warren faisait partie des quatre sénateurs démocrates ayant écrit à la plateforme en juillet pour réclamer qu’elle « mette fin aux failles qui permettent à la désinformation sur le climat de se répandre.»