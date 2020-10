GAGNÉ, Yvette



Cette femme humaniste dans l'âme a été une source d'inspiration pour tous ceux et toutes celles qui l'ont côtoyée. Elle nous a donné un amour inconditionnel qu'on portera à jamais dans nos cœurs.Le 30 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée à Saint-Jean-Port-Joli, madame Yvette Gagné, originaire de Amqui, en Gaspésie. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne St-Amand et de feu monsieur Gérard Gagné. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Sylvie (Masa), Brigitte (Jacek) et Jean (Katya), (et leur père monsieur Jean-Marie Bouchard), ses petits-enfants: Julien, Olivier, Ludovic, Roxane, Saïda, Jade et Jorane, ainsi que ses arrière-petits-fils: Théo et Emilio. Ses sœurs et son frère: Jacqueline, Adeline et Maurice. Elle est allée rejoindre plusieurs de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également ses cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères à tous les membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny, du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de la Maison d'Hélène de Montmagny, pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " sous les étoiles ".