DUBOIS, Jean-Pierre



À son domicile, le 5 octobre 2020, à l'âge de 65 ans et 7 mois, est décédé Monsieur Jean-Pierre Dubois, époux de Mme Manon Labonté. Il était le fils de feu Florian Dubois et de feu Jeannine Tremblay. Il demeurait à Val-Alain. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Valérie (Éric Simard), Mélanie (Jean-François Charest) et Alexandre; son beau-fils Mathieu Bernier et sa belle-fille Marie-Pier Bernier; ses petits-enfants: Antoine et Noémie Simard, Gabrielle Pelletier, Marie-Anne Hubert, Olivier Charest et Allison Dubois; ses frères et sœurs: Diane (Guy Boisvert), Denis (Francine Pouliot), Michel (Nicole Roseburry), Micheline (Benoit Roy), Johanne (Denis Loiseau), Daniel (Johanne Lachance) et Linda Tremblay. De la famille Labonté: sa belle-mère Lise Labonté; ses beaux-frères et belles-sœurs: Louise (Pierre Thomassin), Nicole (Pierre Pilote), Denis, Michel et Alain (Karine Grenier). Il était le parrain de Marie-Pier Loiseau, Olivier Charest et Jean-François Côté. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie les médecins qui l'ont accompagné tout au long de sa maladie: Dr Michel Morissette, Dr Marc Petitclerc, Dr Claude Blier, Dre Sandra Tremblay, Dr Michel Côté et toute l'équipe du CLSC de Laurier-Station pour leur dévouement et leur attention qui ont rendu possible son maintien à domicile, particulièrement: Josée, Noël, Mathieu Moisan et Maryse Turcotte.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire