La pandémie sabote «On Becoming a God in Central Florida»

La COVID-19 a raison d’On Becoming a God in Central Florida. Mettant en vedette Kirsten Dunst et l’acteur québécois Théodore Pellerin (Chien de garde, 30 Vies), la série de Showtime avait été renouvelée pour une 2e saison en septembre 2019, mais puisque la pandémie empêche ses tournages d’aller de l’avant, le réseau a renversé sa propre décision et torpille son projet de suite.

Excellente comédie noire dépeignant le côté sombre du rêve américain au début des années 1990, On Becoming a God in Central Florida relatait le parcours sinueux de Krystal (Dunst), une ex-reine de beauté contrainte de repartir à zéro quand son conjoint quitte son emploi pour grossir les rangs d’un système de vente pyramidale aux allures de culte religieux.

Théodore Pellerin y tenait le rôle de Cody, un «disciple» du programme. Variety, The Hollywood Reporter et TV Guide avaient salué sa performance.

Selon The Hollywood Reporter, les coûts supplémentaires exigés pour produire cette suite en pleine pandémie ont poussé Showtime à résilier son entente.

Cette nouvelle a assurément pris plusieurs personnes par surprise. En entrevue au Journal la semaine dernière, Théodore Pellerin déclarait qu'il était en attente du redémarrage des tournages du drame créé par Robert Funke and Matt Lutsky.

On Becoming a God in Central Florida n’est pas la seule série à avoir subi le même sort en raison du coronavirus. Glow (Netflix) et Stumptown (ABC) font partie d’un nombre croissant de titres à être tablettés après avoir fait l’objet d’un renouvellement.

Avec la participation de Maxime Demers