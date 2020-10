Le maire de Québec reprend ses pubs pour le tramway

Après une pause pendant la première phase de la pandémie, Régis Labeaume a repris le bâton du pèlerin dans des publicités où il vante les bienfaits du tramway.

Au printemps dernier, le maire de Québec était apparu dans quelques publicités vidéo qui expliquaient certains aspects du futur réseau de transport structurant, comme le déneigement, la circulation et la sécurité.

Après une pause de quelques mois, le maire a de nouveau publié sur sa page Facebook des messages ayant la même facture visuelle, mais apportant d'autres informations sur le mégaprojet.

La dernière en date, publiée jeudi, présente les plans de son administration pour «remettre la ville à neuf avec une séquence de travaux réfléchie». Il explique qu'on profitera des travaux du tramway pour rénover les infrastructures souterraines qui datent et pour embellir les rues, «d'une façade à l'autre». «Le tramway va changer le visage de Québec pour en faire une ville moderne et la plus attrayante au pays», assure-t-il.

Au cours des derniers mois, des citoyens avaient manifesté leurs craintes que le tramway dévisage leur quartier. Les inquiétudes étaient particulièrement vives à Limoilou, où l'emprise est étroite et où la Ville a déjà annoncé des changements dans les patrons de circulation.

Une autre publicité publiée mercredi évoque la nécessité pour Québec de se doter d'un système structurant, en raison de l'accroissement des besoins en transport. «À un moment donné, les autobus se congestionnent entre eux aux heures de pointe», plaide M. Labeaume.

«On est loin des tramways des années 50!» lance-t-il aussi, en réponse aux attaques de ceux qui estiment que le tramway est un mode de transport dépassé. «Le tramway, c'est vraiment la meilleure option pour Québec», conclut-il.