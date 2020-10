Lotto 6/49: cinq familles se partagent plus de 8,4 millions $

Cinq familles de la Montérégie qui ne se connaissent pas se partagent plus de 8,4 millions $ après avoir joué au Lotto 6/49 en formule groupe.

Ils ont ainsi touché, lors du tirage du 26 septembre dernier, une somme globale de 8 435 999 $. Cela leur vaut chacun un peu plus de 1,6 million $.

Les gagnants sont Réjean Chaput et Thérèse Guillemette, Claude Lapointe, Gilles Paquette, Francine Perron et France Roy, a indiqué Loto-Québec, jeudi, par communiqué.

«Je pense aux visages des gens que je vais gâter et je ne peux que sourire!» a dit Francine Perron, qui a reçu son chèque au siège social de Loto-Québec, à Montréal.

Le détaillant ayant vendu la combinaison en formule groupe est le kiosque Place Longueuil, géré par l’Association de parents de l’enfance en difficulté. Celui-ci touche 84 359 $, soit 1 % du gain des cinq familles.

«Il y a eu quelques cris parmi nous lorsque nous avons appris la nouvelle. Nous avons réagi avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Nous sommes un organisme à but non lucratif, et chaque sou est compté, donc cette somme de 84 359 $ va nous permettre de maintenir nos services», a indiqué Chantale Beaudoin, directrice générale de l’Association de parents de l’enfance en difficulté.