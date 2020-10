LPGA: Double égalité en tête au Championnat KPMG

L’Américaine Brittany Lincicome et la Malaisienne Kelly Tan se sont installées en tête du classement du Championnat KPMG, jeudi, à Newtown Square en Pennsylvanie, en remettant des cartes de 67 (-3) au terme de la ronde initiale.

Lincicome a réussi quatre oiselets et un boguey, tandis que Tan a enregistré un oiselet et un boguey de plus que l’Américaine.

Photo AFP

Les meneuses sont pourchassées par six golfeuses qui se trouvent à égalité au troisième rang, à un seul coup de la tête. Parmi elles se trouvent l’Américaine Danielle Kang et la Néo-Zélandaise Lydia Ko.

Chez les Canadiennes, Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont toutes deux conclu la première ronde avec une fiche de 71 (+1).

Sixième la semaine dernière à la Classique ShopRite, Henderson n’a pas eu le départ espéré à Newtown Square en commettant deux bogueys, dont un dès le deuxième trou. Elle a néanmoins réussi un oiselet au troisième.

Pour sa part, Sharp a commis deux bogueys et un double boguey. Elle a toutefois réussi trois oiselets ce qui lui a permis de limiter les dégâts.

Henderson et Sharp sont présentement 26es, à quatre coups du sommet.