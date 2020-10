Oui, c’est grave, monsieur le ministre Fitzgibbon

Quand une entreprise québécoise tombe entre les mains d’une société étrangère, le Québec en perd automatiquement le centre de décisions.

Toutes les décisions concernant les employés, les fournisseurs, les projets de développement, les orientations, les finances... de l’entreprise sont à la merci des propriétaires étrangers.

Fini le « maîtres chez nous » quand les étrangers mettent la main sur nos entreprises.

On l’a vu dans le passé avec les RONA, Camso, Tembec, Domtar, Molson, Cirque du Soleil, Biochem Pharma, Van Houtte, Provigo, Seagram, Cambior, Alcan...

Contrat de finition

Cela dit, on vient de se faire passer un autre sapin et ça concerne cette fois le fameux avion A220 d’Airbus, ou si vous préférez l’ancien appareil C Series que Bombardier a « donné » à la multinationale française.

Malgré notre grande expertise dans la finition intérieure des avions, Airbus a confié la finition intérieure de ses nouveaux jets d’affaires A220 à une firme suisse localisée aux États-Unis.

Et comme c’est le cas avec toutes les entreprises québécoises qui sont tombées entre les mains des sociétés étrangères, Airbus a pris cette décision unilatéralement, sans même avertir son grand partenaire financier dans l’A220, à savoir le gouvernement du Québec dans ce cas-ci.

Airbus démontre avec cette décision qu’elle n’en a rien à foutre de l’opinion du gouvernement du Québec, même si celui-ci détient une participation de 25 % de l’A220 après avoir injecté 1,3 milliard de dollars dans le développement de l’avion C Series, devenu A220 sous l’emprise d’Airbus.

Une bonne nouvelle, dit Fitz

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, lui, ne trouve pas cela grave qu’Airbus ait préféré confier la finition de ses jets d’affaires A220 à une entreprise localisée aux États-Unis, au lieu de privilégier l’un des deux centres de finition d’avions que nous avons au Québec, soit celui de Bombardier, dans la région de Montréal, ou celui d’Avianor, à Mirabel, dans les Basses-Laurentides.

Le ministre Fitzgibbon ne voit rien de frustrant dans cette décision d’Airbus.

« Au contraire, dit-il, c’est une bonne nouvelle... parce qu’il y a des avions additionnels qui vont être faits à Mirabel qu’on n’aurait pas eus autrement. »

Il défend Airbus...

À titre de propriétaire de l’A220 à 25 %, est-ce que le gouvernement québécois aurait pu exiger de faire faire la finition des avions ici au Québec ?, a-t-on demandé au ministre Fitzgibbon.

« Non, non, absolument pas. Il faut être réaliste. Mirabel fait des avions civils. De vouloir faire à Mirabel la finition de Corporate Jets aurait été une mauvaise décision. »

Comme on peut le constater, il ne faut pas compter sur le ministre Fitzgibbon pour faire d’éventuelles pressions sur Airbus en vue de les convaincre de faire effectuer la finition des jets d’affaires A220 au Québec.

« Dans la vie, ajoute Pierre Fitzgibbon, il faut focaliser pour être bon. »

Monsieur Fitzgibbon, est-ce possible pour vous de « focaliser » davantage sur le Québec ?

Ce serait grandement apprécié.